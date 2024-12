.com - Planet Funk, il nuovo singolo del gruppo è Nights in White Satin

Si intitola Nights in White Satin il nuovo singolo dei Planet Funk, brano che segna il ritorno del collettivo italiano più internazionale e longevo d'Italia che quest'anno ha festeggiato i 25 anni di carriera. Il brano sarà disponibile in tutti gli store digitali e per la programmazione radiofonica da venerdì 27 dicembre, pronto per arrivare in tutti i dancefloor e celebrare l'arrivo del nuovo anno facendosi cullare dall'inconfondibile voce di Dan Black e dal sound unico dei Planet Funk. Nights in White Satin rilegge in puro stile Planet Funk, infatti, un classico del 1967 della band inglese The Moody Blues. Il collettivo multiplatino, formato da Alex Neri (Dj, tastiera, sintetizzatore, campionatore), Marco Baroni (tastiera, pianoforte, sintetizzatore, programmazione), Domenico "GG" Canu (chitarra) a cui si aggiungono le voci e le firme di Alex Uhlmann (voce e chitarra) e Dan Black (voce), è forte di un pubblico di ascoltatori che spazia dagli Stati Uniti all'Australia passando per la Gran Bretagna, Germania, Spagna, Irlanda, Paesi Bassi, Canada, Argentina, Sud Africa, Brasile, Messico, Emirati Arabi Uniti, Nuova Zelanda, Turchia e Francia.