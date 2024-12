Ilgiornaleditalia.it - Petrucci "Più che idee nuove servono risultati Nazionale"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Il presidente della Federbasket: "Stiamo girando l'Italia per trovare talenti e ci stiamo riuscendo" ROMA - "Più chedella. Tutti gli sport hanno bisogno di riforme, anche quelli che vincono, perché non è che si vince in eterno. Dovremo cercare di vincere qua