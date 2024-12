Agi.it - Perché trascorrere le feste in un agriturismo è diventato ormai un must

Leggi su Agi.it

AGI - In due milioni tra italiani e stranieri trascorreranno le2024 in, tra pernottamenti e pasti in una delle quasi ventiseimila strutture attive a livello nazionale, diventate negli ultimi anni un'eccellenza della vacanza Made in Italy riconosciuta e apprezzata in tutto il mondo. A fornire le previsioni della vacanza in campagna sono Coldiretti e Terranostra Campagna Amica con molti vacanzieri che hanno già raggiunto le località di villeggiatura. Tra la clientela vincono nettamente gli italiani con una percentuale vicina all'80% del totale - rileva Coldiretti - mentre tra gli stranieri c'è da segnalare un calo delle presenze di tedeschi, principalmente a causa della crisi economica che sta interessando il Paese. Circa tre notti la durata media della vacanza. Anche d'inverno a trainare la scelta della campagna, oltre alla buona cucina, è soprattutto il turismo esperienziale - rileva Coldiretti - con enoturismo ed oleoturismo che stanno calamitando un numero sempre crescente di appassionati, seguiti dalla birra e dal formaggio.