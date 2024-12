Ilfoglio.it - Perché il mix energetico più sicuro ed economico è metà nucleare e metà eolico/solare

Leggi su Ilfoglio.it

I sostenitori dell’Italia 100 per cento rinnovabili hanno pubblicato una nota nella quale mostrano che un kWhcosta di più di un kWh solare o. Sui numeri torneremo, ma co. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti