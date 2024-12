Fanpage.it - Perché a Natale si prova nostalgia per la propria infanzia? Il parere della psicologa

Leggi su Fanpage.it

I video in bassa risoluzione deldi un tempo colpiscono i cuori delle famiglie soprattutto sotto le feste, laRachael D. Robnett ha spiegatolasi manifesta in questo periodo in grandi e piccini.