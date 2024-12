Frosinonetoday.it - Paura in strada, auto prende fuoco. Le fiamme si propagano a un'altra macchina

Leggi su Frosinonetoday.it

Attimi dinel pomeriggio di ieri verso le 18 nel quartiere San Carlo ad Isola del Liri in provincia di Frosinone. Per cause ancora da chiarire una vecchia Fiat Punto improvvisamente ha presonei pressi di via Campo Grilli.In poco tempo leed un denso fumo nero hanno avvolto.