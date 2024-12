Vanityfair.it - Paola Pettinà, la badante in carcere: un omicidio aggravato potrebbe aggiungersi alle accuse

La 46enne vicentina, arrestata per l’di un’anziana e il tentatodi altre cinque persone, è ora indagata anche per la morte sospetta della madre del suo compagno. Gli inquirenti valutano l’esumazione del corpo della vittima per verificare la presenza di tracce di benzodiazepine