Pacchi alimentari distribuiti a 120 famiglie bisognose

Anche quest’anno Babbo Natale ha incaricato i 140 volontari del Banco di solidarietà di Cesena di distribuire a 120di Cesena, Cesenatico, Sarsina, Mercato Saraceno, Gatteo un ricco pacco alimentare natalizio impreziosito dai doni di importanti aziende del territorio che ringraziamo: la BCC per i panettoni, i buonissimi prodotti Babbi, i salumi Del Vecchio, surgelati Orogel e un buono spesa di 100 euro Famila (a condizioni vantaggiose grazie ad ARCA S.p.a.) per dare un segnale di speranza a 369 persone e bambini in difficili condizioni socioeconomiche. La speranza – ha detto papa Francesco– mai è ferma, la speranza sempre è in cammino e ci fa camminare. Questa speranza, che il Bambino di Betlemme ci dona, offre una meta, un destino buono". Auguriamo con le parole del Vescovo di Cesena: Buon Natale di speranza.