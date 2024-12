Oroscopo Gennaio | Pesci

Leggi su .com

2o febbraio – 20 marzo, che succede, ti senti sballottato? Ti sembra che niente sia al posto giusto? In effetti non hai tutti i torti. Il cielo diti chiede di guardare l'anno da diverse prospettive meno confortevoli del solito, ma sicuramente determinanti per il futuro. Per la prima decade, fino al giorno dieci, nascerà una nuova vitalità; anche se tutti i Pianeti vi crollassero addosso voi sarete velocissimi a spostarvi, non vi preoccupate. Per la seconda e la terza decade, il focus è sulla cura di sé. Perché non prenotate qualche giorno in una spa per tornare nel vostro habitat naturale a schiarirvi le idee? Le finanze non lo permettono? va bene anche una bella doccia calda. Siete creativi e sapete come viaggiare con la fantasia! Buon anno.