Oroscopo Gennaio | Acquario

Leggi su .com

Life&People.it 21– 19 febbraioAquario, Buon anno e buon nuovo inizio con Plutone a casa tua per le prossime due decadi: Senti un po’ di responsabilità a dover ospitare questo Plutonico visitatore? Credo tu abbia tutti gli strumenti per far sentire questo pianeta lentissimo a suo agio nel tuo segno. La prima decade è proprio nel vortice del cambiamento. Si sente sballottata, sa che deve cambiare tutto. Gli ordini vanno ricostituiti. Un nuovo modo di vivere sta per cominciare.Seconda e terza decade possono rilassarsi ancora per un bel po’. Col favore del Sole e di Giove, rispettivamente in congiunzione e trigono, non escluderei una bella novità lavorativa.L'articoloproviene da Life&People Magazine.