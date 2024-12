Ilfattoquotidiano.it - Operatori bloccati in un rifugio, soccorsi ancora fermi per i due alpinisti romagnoli dispersi sul Gran Sasso

Si fa sempre più drammatica la situazione dei dueemilianosul, con le ricerche che sonosospese per il maltempo. Dal mezzogiorno di lunedì 23 dicembre i soccorritori sono rimastiin una Campo Imperatore, l’Ostello lo Zio, a circa 2100 metri di quota e non hanno potuto neanche scendere a valle prima a causa di un guasto alla funivia che collega Campo Imperatore e Fonte Cerreto (1115 metri), poi a causa del forte vento. Con gli 11del Soccorso Alpino ci sono anche 7 lavoratori dele della funivia.Il guasto all’impianto è stato riparato nella tarda mattinata del 24 dicembre, ma le condizioni meteo proibitive non consentono al momento di farlo ripartire. È quindi altamente probabile che i diciotto passino nell’Ostello, comunque adeguatamente attrezzato, sia la Vigilia sia il Natale.