Nominato il nuovo segretario comunale, è Valentina La Vecchia

La sindaca Emma Donnini hail. Si tratta della dottoressaLa, che arriva a Fucecchio dopo l’ultimo incarico nei Comuni di Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense e Lesignano de’ Bagni. Laureata in giurisprudenza all’università di Palermo, ha conseguito il master di II livello in "Legalità anticorruzione e trasparenza per Segretari comunali e Funzionari" all’università Roma Tre. Iscritta nel registro dei revisori Contabili ha fatto pratica legale e pratica notarile presso due studi di Palermo prima di intraprendere la carriera digenerale. Al primo incarico nei Comuni di Berzo Demo e Sonico sono seguiti, fra gli altri, quelli nei Comuni di Sciara, Bereguardo, Trovo Verrua Po, Mezzanino, Ferrera Erbognone, Scaldasole- La dottoressa Laha incontrato gli amministratori e i dipendenti del Comune di Fucecchio formulando i suoi più vivi auspici di una proficua collaborazione.