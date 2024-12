Liberoquotidiano.it - "Nemmeno il 25 dicembre". Jannik Sinner, il sacrificio di Natale: le indiscrezioni sono clamorose

Mancano pochi giorni al via della nuova stagione tennistica, un 2025 in cuici arriva da assoluto numero 1, come l'uomo da battere (in attesa delle decisione sul ricorso Wada per il caso Clostebol, vicenda che appare sempre più priva di senso). E questi ultimi scampoli di riposo, di lontananza dai campi da tennis,li trascorre a casa con la famiglia, laddove come spesso ha rivelato riesce a tornare meno di quanto vorrebbe. Ma la tradizione è tradizione, soprattutto a. Ma anche le feste, se sei il numero 1 al mondo e soprattutto se seifatte di rinunce, di concentrazione, di attenzione. Certo, i canederli non mancheranno. Ma c'è un dettaglio rivelato dal Corriere della Sera che la dice lunghissima. "Ma dei famosi biscotti di Hanspeter annuserà solo il profumo: nella dieta del campione nonpreviste eccezioni,il 25", spiega Gaia Piccardi.