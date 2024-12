Natale | Trenitalia oltre 23 milioni di turisti in viaggio

Leggi su Ildenaro.it

Sono23nazionali e internazionali che hanno scelto e sceglieranno di spostarsi in treno per le festività natalizie per raggiungere le famiglie, visitare città d’arte o destinazioni di montagna. Quest’anno le prenotazioni, dal 18 dicembre al 7 gennaio, hanno fatto registrare circa 500mila passeggeri in più su Frecce, Intercity e Regionale (Gruppo Fs Italiane) rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Lo comunica. Nel fine settimana appena trascorsoil 70% dei treni diretti al Sud ha fatto registrare il tutto esaurito. Nelle stesse date, pieni anche gli Intercity per la Sicilia e la Puglia. I rientri, invece, sono concentrati tra il 5 e il 6 gennaio. Per agevolare partenze e rientri sono stato programmate, nei giorni di punta, corse straordinarie verso le destinazioni più richieste: due coppie di Frecciarossa notturni (una viaggerà tra Milano e Reggio Calabria mentre l’altra tra Milano e la Puglia), un Frecciarossa Milano- Pescara e tre Frecciarossa in doppia composizione lungo la tratta Milano- Napoli .