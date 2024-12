.com - Natale 2025: protesta dei cristiani in Siria dopo l’incendio di un albero di Natale

DAMASCO () – Hannoto, idi Damasco: in centinaia sono scesi in piazza nelle zone cristianedi undivicino ad Hama, nellacentrale. I dimostranti, intonando slogan per la difesa dei diritti dei, hanno marciato verso la sede del Patriarcato ortodosso nel quartiere di Bab Sharqi.