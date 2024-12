Lapresse.it - Natale 2024: la campagna social del Pd, per ‘sopravvivere ai parenti un po’ di destra’

L‘arrivo delle feste porta suiladel Pd che, con una serie di ‘spunti’ aiuta a “sopravvivere alcon i tuoiun po’ di destra”. Le immagini rimandano alla famiglia Dursley, gli zii babbani di Harry Potter, e i consigli dem partono dai temi di attualità: “Ti hanno fissato la visita medica a marzo 2026. Forse non è colpa dei medici, zio, ma di chi taglia la sanità pubblica favorendo gli amici del privato?”. “Allora parliamo di tutte le cose che si potevano fare con gli 800 milioni sprecati dal governo nei lager in Albania“. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Partito Democratico (@partitodemocratico)Le slide, nel post su Instagram, proseguono: “No, zia, non l’ho ancora comprata casa, ovviamente.