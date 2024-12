Vanityfair.it - Natale 2024, il pranzo di Sant'Egidio per chi vive in condizione di fragilità. «Un italiano su dieci non ha i mezzi necessari per vivere una vita dignitosa»

Come ogni annooffre undisenza confini a chi è senza fissa dimora, anziani, famiglie in difficoltà: 80mila persone ain Italia e 250mila in tutto il mondo