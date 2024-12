Cataniatoday.it - Natale 2024, gli auguri di Galvagno: "Buone feste a tutti, per Ars anno di sfide significative"

Leggi su Cataniatoday.it

Il presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano, ha diffuso a mezzo stampa una lettera indirizzata ai siciliani per augurare buone felice 2025, approfittando dell'occasione per tracciare un bilancio delle attività svolte durante l'che sta per concludersi. Di.