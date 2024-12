Quotidiano.net - Natale 2023: riflessione sulla speranza e pace per l'Anno Santo

Il, quest', introduce all'che ci porta a una, il messaggio dell'giubilare. La primaè che il 2025 possa essere l'della, l'del cessate il fuoco, della parola fine sulle violenze contro gli innocenti. Unache deve essere attiva e concreta, deve farsi impegno della comunità internazionale. E mentre rinnoviamo questo impegno il nostro abbraccio, in questo, va alle persone fragili, affinché si possa costruire una società in cui nessuno rimanga indietro. Un grazie e un pensiero particolare ai lavoratori in servizio durante le festività, a chi non riuscirà a stare in famiglia, a chi è lontano dai propri cari, ai volontari e a chi è impegnato per il bene di tutti, come le Forze Armate, le Forze dell'Ordine, il personale sanitario e chi garantisce servizi essenziali.