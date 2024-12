Quotidiano.net - Mozambico: ventuno morti negli scontri post-elettorali dopo la vittoria del Frelimo

Leggi su Quotidiano.net

Nelle ultime 24 ore, a causa degliin, sono mortepersone, tra cui due agenti di polizia: lo ha annunciato il ministro dell'Interno Pascoal Ronda in una conferenza stampa. In totale, nel Paese lusofono dell'Africa meridionale sono stati registrati 236 "atti di grave violenza", che hanno causato anche 25 feriti, tra cui 13 agenti di polizia, in seguito alla conferma da parte della corte suprema del Paese delladel, il partito al potere da mezzo secolo, nelle elezioni presidenziali del 9 ottobre.