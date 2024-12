Liberoquotidiano.it - Mo: Unrwa, 'un bambino ucciso ogni ora a Gaza'

, 24 dic. (Adnkronos) - L'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi () ha affermato che 14.500 bambini palestinesi sono stati uccisi adall'inizio della guerra israeliana, nell'ottobre del 2023. Citando i dati dell'Unicef, in un post su X, l', a cui il parlamento israeliano ha vietato di operare in Israele e nella Gerusalemme Est occupata, ha scritto: "ora vieneun. Questi non sono numeri. Sono vite stroncate. Uccidere bambini non può essere giustificato. Quelli che sopravvivono sono segnati fisicamente ed emotivamente. Privati ??dell'apprendimento, i ragazzi e le ragazze disetacciano le macerie. Il tempo stringe per questi bambini. Stanno perdendo la vita, il futuro e soprattutto la speranza".