Pianetamilan.it - Milan, il divorzio con Maldini, il distacco Cardinale-tifosi: il parere di Ordine

Leggi su Pianetamilan.it

Per ilnon saranno delle vacanze di Natale normali: i rossoneri vivono una stagione difficile a livello di ambiente e di risultati. Franco, giornalista che spesso parla del mondo rossonero, ha scritto un pezzo per 'Il Corriere dello Sport' parlando di, Paoloe il rapporto con i. "Ogni evento, ogni partita, ogni dichiarazione è capace di provocare dibattiti acidi sui social moltiplicando la disistima deinei confronti della guida del club e del suo proprietario". L'erroree non solo: "A scatenare questo clima gelido sono stati i risultati delle ultime settimane, ildalla zona Champions, una sequenza di casi intestini, il silenzio spesso assordante del club e da ultimo una striscia di gol e imprese balistiche di qualche ex che fa montare il dispetto per ilda Paolosancito il 5 giugno del 2023".