Pianetamilan.it - Milan, cosa fare con Okafor? Fuori forma e dal gioco: serve cederlo?

Leggi su Pianetamilan.it

sta facendo tantissima fatica in questa stagione. Al momento lo svizzero è ai box per un infortunio muscolare e dovrebbe tornare a disposizione a fine gennaio. Anche da sano, però, è stato totalmente al di sotto delle aspettative. Con Stefano Pioli era diventato, insieme a Luka Jovic, il risolutore delle partite nei secondi tempi. Nella scorsa stagione,aveva segnato 6 gol con tre assist. In questo momento è fermo a un gol, nella prima partita contro il Torino (dati transfermarkt). Poi il nulla a livello realizzativo. Non solo i meri numeri: lo svizzero sta facendo estremamente fatica in questo ultimo periodo. Da punta non gioca più, ma ha 'sfruttato' il momento no di Leao giocando molto partite da titolare come esterno sinistro. Il problema è che non ha lasciato il graffio.