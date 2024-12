Quotidiano.net - Mercati azionari europei stabili alla vigilia di Natale, attesa per Wall Street

Leggi su Quotidiano.net

Pochi movimenti suiapertidi, tra pochi scambi e con gli operatori che sembrano aspettare qualche indicazione dall'avvio di. Con Milano e Francoforte chiuse, le Borse migliori a confermare il trend dell'avvio sono Parigi e Amsterdam, che salgono di mezzo punto percentuale, seguite da Londra in crescita dello 0,4% e Madrid in aumento dello 0,2%. Tra i titoli principali dei listini del Vecchio continente, in rialzo di due punti percentuali Renault a Parigi, con Vodafone in aumento dell'1,7% a Londra. Crollo del 17% per il gruppo di costruzioni Vistry a Londra. L'euro fiacco (-0,1%) contro il dollaro fatica a tenere quota 1,04, mentre le piattaforme per la trattazione dei titoli di Stato sono chiuse per la pre-festività. Come i listiniaperti, anchelimiterà le contrattazioni a circa metà seduta e l'attenzione degli investitori si sposta sul fronte delle materie prime, con il gas in crescita dell'1,7% oltre il 46 euro al Megawattora.