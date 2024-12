Mediterraneoaffondata nave cargo russa

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.46 LaUrsa Mayor, che era alla deriva nel Mediterraneo, è affondata. Tratti in salvo 14 membri dell'equipaggio, mentre altri 2 risultano dispersi. Lo ha comunicato il Centro per la gestione delle Crisi del ministero degli Esteri di Mosca. Laè affondata a seguito di un'esplosione nella sala macchine. Era diretta in Siria per evacuare armi. Secondo media spagnoli, l'affondamento è avvenuto in acque internazionali tra tra Spagna e Algeria.