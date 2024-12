Fanpage.it - Mateus Mendonca si frattura i genitali: “Mi vedevo strano, dopo l’ecografia mi hanno operato d’urgenza”

Il lottatore di MMAè stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza per ladel pene. Il brasiliano si stava allenando nel 'grappling' con un compagno: "Ho sentito un dolore assurdo e sono corso in bagno". Adesso è in difficoltà economiche e chiede aiuto sui social con una lotteria da lui lanciata allo scopo.