Brindisireport.it - Maserati si schianta contro muro sulla tangenziale: conducente miracolato

Leggi su Brindisireport.it

BRINDISI - Un incidente stradale si è verificato questa mattina, 24 dicembre,di Brindisi, in direzione Lecce. Coinvolta una sola auto del tipo, che, per cause in fase di accertamento, ha impattato bruscamenteilche delimita l'accesso all'azienda Cannone.