Firenzetoday.it - Martina, 21enne accoltellata ad Oslo, dovrà subire altre operazioni chirurgiche

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayLa famiglia diVoce è in Norvegia, per assisterla dopo l'aggressione subita venerdì scorso. Il suo ex compagno, 24enne norvegese di origine indiana (madre indiana, padre norvegese), è andato nel negozio dove la