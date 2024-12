Fanpage.it - Manovra 2025, tutte le novità in arrivo nella prossima Legge di bilancio e quando sarà approvata

Ladila conferma il taglio del cuneo fiscale per gli stipendi e l'Irpef a tre aliquote, ma ci sono interventi anche in materia di pensioni, bonus, e anche alcuni aumenti di tasse per certi settori. Il testo è in attesa del via libera definito del Senato, che deve arrivare entro il 31 dicembre per evitare l'esercizio provvisorio: al momento è previsto per il 28.