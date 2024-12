Lanazione.it - Maltrattamenti e aggressioni al padre anziano, 36enne arrestato ad Aulla

(Massa Carrara), 24 dicembre 2024 –ale violazione delle misure cautelari,dai carabinieri adun uomo di 36 anni di origini nordafricane. L’uomo, con al suo attivo diversi precedenti penali, era sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali con obbligo di permanenza notturna nel suo domicilio, ma nonostante la sua condizione, nei primi giorni di dicembre era stato denunciato dai militari della bassa Lunigiana che, a seguito di indagini avviate su segnalazione di sanitari, avevano scoperto che aveva aggredito verbalmente e fisicamente il proprioconvivente di 75 anni che a causa deiaveva dovuto far ricorso alle cure mediche al pronto soccorso per le abrasioni subite. Ai medici il 75enne aveva riferito di essersi procurato da solo quelle ferite a causa di una caduta accidentale.