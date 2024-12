Ilrestodelcarlino.it - Lube, la testa è a Monza. Caccia al poker di vittorie

per il! La SuperLega non si ferma durante le festività e anzi il 26, come ormai tradizione, si giocherà l’intero prossimo turno, ossia il 14esimo. Laaffronterà la trasferta di, impegnata alle 17 alla Opiquad Arena nel secondo dei tre incontri di fila contro le lombarde, il 29 infatti ritroverà Milano all’Eurosuole Forum per i quarti di finale di Coppa Italia. Nel giorno di Santo Stefano i biancorossi punteranno al quarto successo consecutivo, così da rinsaldare il terzo posto in classifica (26 punti assieme a Piacenza) e magari migliorare il rendimento esterno che finora ha prodotto solo la vittoria nel derby con Grottazzolina. I ragazzi di Medei partono favoriti visto il momentaccio della squadra di Eccheli. La Mint sta facendo bene in Champions League, ma in campionato è in crisi nera tanto da aver perso le ultime 5 partite e da domenica, dopo lo storico primo successo interno di Grottazzolina su Modena, è pure scivolata all’ultimo posto con appena 7 punti.