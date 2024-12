Agi.it - L'Inter batte il Como 2-0 ed è a -3 dall'Atalanta capolista

Leggi su Agi.it

AGI - Altra vittoria per l'di Simone Inzaghi, cheper 2-0 ile risponde ade Napoli, restando in scia. Decisive le reti, entrambe nel secondo tempo, di Carlos Augusto prima e Thuram poi, di fronte a unche ha comunque tenuto testa ai nerazzurri in una partita complicata. Buon avvio, infatti, da parte della squadra di Fabregas, ben messa a schermo delle avanzateiste, costanti ma non facili a concretizzarsi. La prima vera chance della partita arriva al minuto 33, sulla combinazione tra Dumfries e Mkhitaryan che favorisce proprio l'olandese, non preciso da ottima posizione dentro l'area nella conclusione che termina alta. Tanto equilibrio tra i due schieramenti eche fatica a farsi pericolosae parti di Reina. Ci proverà allo scadere del primo tempo Dimarco, al termine di una bella azione manovrata che porta l'esternoista alla girata di destro che è però debole e centrale, dunque innocua per il portiere del