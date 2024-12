Ilgiorno.it - Legnano, incendio in un appartamento: vigili del fuoco in azione

(Milano), 24 dicembre 2024 – Unè divampato, questa mattina, in unall’ultimo piano di un condominio sul Sempione ache si affaccia anche in via Carlo Porta. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme potrebbero essere scaturite da una stufetta elettrica e sarebbero state subito circoscritte, grazie al tempestivo intervento deideldi, che si trovavano nelle vicinanze. Il fumo ha però invaso l’intero. Sul posto, oltre ai pompieri con l’autoscala e l’autobotte, sono arrivati gli agenti della polizia e i s o ccorritori di Areu: la donna che era presente in casa è stata portata in pronto soccorso a. Nessun’altra persona è rimasta ferita. Dopo aver spento il rogo, la polizia ha iniziato gli accertamenti per chiarire le cause e l’esatta dinamica di quanto accaduto.