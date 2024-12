Liberoquotidiano.it - Lega del Filo d'Oro, da 60 anni al fianco delle persone sordocieche

Roma, 24 dic. (Adnkronos Salute) - Dal 1964 ladeld'Oro si occupa e si preoccupa di unire – proprio come un lungo– leal mondo esterno. E in questi 60è diventata un punto di riferimento in tutta Italia per l'assistenza, l'educazione, la riabilitazione, il recupero e la valorizzazionepotenzialità residue e il sostegno, alla ricerca della maggiore autonomia possibile, di questee di quelle pluriminorate psicosensoriali di tutte le fasce d'età. Sessant'di presenza, oggi ancora più radicata con Centri e Servizi territoriali in 11 regioni, anche se poi gli oltre 1.200 utenti e le loro famiglie bisognose di aiuto e supporto che in media vengono seguiti ogni anno arrivano da tutta Italia. Un viaggio che narra una storia straordinaria fatta di solidarietà, impegno e risultati concreti: il 20 dicembre scorso per lo speciale compleanno delladeld'Oro Poste Italiane ha attivato un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale, con la dicitura "60esimoversario di Fondazione".