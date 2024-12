Vanityfair.it - Le migliori canzoni di Natale

Leggi su Vanityfair.it

Tra gli artisti non mancano ovviamente Micheal Bublè e Mariah Carey, ma troviamo anche cantanti leggendari, come John Lennon, che hanno realizzatoentrate di diritto nella tradizione natalizia. Ecco i brani per la vostra playlist natalizia