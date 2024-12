Padovaoggi.it - Lavori di manutenzione, chiuso il casello autostradale

Sull'autostrada A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione edella segnaletica verticale, dalle ore 22 di venerdì 27 alle ore 6 di sabato 28 dicembre sarà chiusa la stazione di Padova Zona Industriale in uscita per chi proviene da Bologna.In alternativa si consiglia.