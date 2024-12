Fanpage.it - La squadra si ritira dalla partita, scoppia il caos: polizia contro i giocatori, arbitri sotto scorta

Scene di vergognosa follia in Bolivia dove il playoff per non retrocedere si è trasformato in una infernale gazzarra che ha messo fine anticipata al match. Il tecnico dei padroni di casa ha fatto irruzione in campo, ordinando ai suoi di abbandonare la, poi gli scontri deicon laantisommossa, infine la terna arbitraleta fuori dal terreno di gioco.