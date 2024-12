Lanazione.it - La sindaca Ferdinandi torna alla stazione. Insieme al questore

PERUGIA –direttamente sul "campo". Che è il quartiere di Fontivegge. Ci andranno il 2 gennaio laVittoriae ilDario Sallustio. L’intento è quello di fare "un primo confronto" sulle "emergenze del territorio". Lo hanno stabilito nel corso della visita a Palazzo dei Priori del nuovo. La visita istituzionale è stata l’occasione per accogliere, nella casa comunale, il massimo dirigente della questura perugina e "per augurare a lui e a tutta la Polizia di Stato un buono e proficuo lavoro al servizio della comunità". Nel corso dell’incontro la prima cittadina ha sottolineato "l’importanza di potenziare percorsi condivisi per valorizzare e rafforzare la cultura della sicurezza e della legalità". Laha preso atto con favore che il contrastomicrocriminalità e allo spaccio di droga saranno tra le priorità del nuovo, tenendo sempre alta la guardia anche sul rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata.