La galleria di Dorio è un grande problema: la Statale 36 rischia di essere interrotta

LaMonte Piazzo è indubbiamente la più a rischio di tutta la Strada36. Ripetutamente chiusa negli anni per lavori di consolidamento, fa parte anche delle cosiddette 'opere olimpiche': 25 milioni per mettere nuovamente mano a quello specifico tratto della SS36. Non basterà, però.