Ilrestodelcarlino.it - Judo, Laura Moretti conquista il sesto Dan. Esame superato anche per Simone Branciari

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Nessuno come. Già "primatista" in provincia in quanto unica donna a potersi fregiare del titolo di Maestro dirilasciato dalla Fijlkam (Federazione italianalotta karate e arti marziali), l’istruttrice del Cus Macerata ha appena conseguito il prestigioso grado di 6° Dan. Si tratta del massimo livello possibile in questa arte marziale giapponese e l’avvocatoè la prima del territorio maceratese a riuscirci. L’ex atleta di valorein maglia "azzurra", dal 2022 tornata al Cus ri-aprendo la sezione del, ha ottenuto l’ultimo risultato al Centro Olimpico Federale di Ostia. Per le Marche erano due erano i candidati presenti, entrambi del Cus Macerata:. Entrambi, supportati e seguiti dal Maestro Cesare Lazzari, hanno brillantementel’di valutazione.