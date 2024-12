Quotidiano.net - Israele: Knesset estende stato d'emergenza e aumenta tetto deficit

Il parlamento monocamerale israeliano () ha approvato l'estensione dellod'del Paese fino al 16 dicembre 2025, in conformità con le raccomandazioni del gabinetto di sicurezza. Lo riportano i media locali. Ventinove parlamentari hanno votato a sostegno della risoluzione, mentre sette contro. Lod'consente al gabinetto di emanare regolamenti che scavalcano la legislazione della. Il parlamento israeliano ha votato anche l'approvazione definitiva di un disegno di legge cheildeldel Paese al 7,7% del Pil e amplia di 9 miliardi il bilancio 2024 per coprire le spese per la difesa.