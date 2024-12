Inter-news.it - Inzaghi: «Inter, vittoria da squadra matura! Solo un problema»

dopo-Como terminata sul punteggio di 2-0 chiudendo di fatto la diciassettesima giornata di Serie A, in un’vista realizzata suTV ha commentato con soddisfazione questa.GRANDE SODDISFAZIONE – Simoneha parlato così dopo-Como dicendosi soddisfatto per il lavoro svolto: «Abbiamo fatto unada, nel primo tempo eravamo un po’ lenti a muovere la palla. Contro c’era unaforte e organizzata, però noi siamo rimasti sempre in partita rischiando poco e colpendo nel momento giusto. Siamo stati più veloci nel muovere la palla da una parta all’altra nel secondo tempo, ma sapevamo che avremmo trovato più opportunità nel secondo tempo e così è stato. Sono molto contento perché laè rimasta sempre concentrata e organizzata, ha mantenuto le distanze portando a casa unaimportante.