Fanpage.it - Interrompe il minuto di silenzio per le vittime di Magdeburgo, lo stadio si rivolta: “Fuori i nazisti!”

Vergognoso episodio neldi cordoglio prima di Rot Weiss Essen-Stoccarda II, valida per la terza divisione tedesca quando nelgenerale uno spettatore isolato ha urlato "la Germania ai tedeschi". Immediata la reazione del pubblico, unito in fischi assordanti e in un coro di replica. La polizia ha poi portato via l'uomo, su cui pende l'accusa di istigazione.