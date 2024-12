Pianetamilan.it - Inchiesta Ultras Milan, svolta in arrivo? Ecco la novità dell’ultima ora

Nelle ultime ore è giunta un'importante notizia nell'suglidi Inter eche potrebbe rappresentare un punto dinella vicenda. Come noto, infatti, qualche tempo fa i PM Paolo Storari e Sara Ombra hanno disposto l'arresto di una serie di esponenti della Curva Sud rossonera e della Curva Nord nerazzurra. In carcere ci sono finiti diversi nomi di spicco, tra cui Luca Lucci, che successivamente è stato raggiunto da altre notifiche per motivi ben più gravi. Ma ci sarebbero. A riferirle è 'Il Fatto Quotidiano', nell'edizione in edicola questa mattina. Secondo quanto riferito dal prestigioso quotidiano, infatti, il gip Domenico Santoro avrebbe deciso di procedere con giudizio immediato per i 18 indagati nell'. L'udienza sarebbe fissata per il prossimo 20 febbraio.