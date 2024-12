Quicomo.it - Incendio a Erba: in fiamme capannone abbandonato ex Spreafico

Leggi su Quicomo.it

Nel pomeriggio di oggi, 24 dicembre, intorno alle ore 16, unha colpito una parte di unnella storica sede della ditta ex, situata in via Leopardi a. Lehanno devastato un locale di circa 50 metri quadrati all’interno della struttura.