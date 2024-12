Today.it - In corso operazione antiterrorismo: arrestati volevano ricostruire Isis e Al Qaeda

Leggi su Today.it

Nelle prime ore di oggi martedì 24 dicembre i carabinieri del Ros stanno portando avanti una importante. Per provvedimento del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bologna, in coordinamento con la procura, sono staticinque.