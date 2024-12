Ilfattoquotidiano.it - Il video della nave cargo russa Ursa Major mentre affonda al largo della Spagna: l’imbarcazione inclinata su un fianco

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il filmato mostra le fasi dell’incidente che ha coinvolto la, che èta aldelle coste, da quanto si apprende, era diretta in Siria per portare via uomini e mezzi del contingente di Mosca schierato in difesa del regime di Assad.X/Oliver AlexanderL'articolo Ilalsu unproviene da Il Fatto Quotidiano.