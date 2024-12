Trentotoday.it - Il tetto è innevato, ma l'incendio si sprigiona lo stesso

Leggi su Trentotoday.it

Pomeriggio di paura quello vissuto ieri, lunedì 23 dicembre, a Corvara in Alto Adige: intorno alle 18 è scattato l’allarme per l’aldi un’abitazione, le cui cause sono ancora in via di chiarimento.Ad intervenire sul posto i vigili del fuoco di Corvara e La Villa, che hanno.