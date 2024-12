Lanazione.it - Il sorriso di Martina dal letto d’ospedale. Accoltellata dall’ex fidanzato a Oslo, il padre: “Ha provato ad abbracciarmi”

, 24 dicembre 2024 – "Mi ha, io le ho dato un bacio, lei haad”. A parlare è Carlo Voce, ildi, la ragazza di 21 anni fiorentinaMohit Verma Kumar, informatico norvegese di 24 anni di origini indiane. “Ci siamo visti stamattina – racconta il– è lucida, prova a parlare ma non può perché è stata tracheotomizzata”. Le condizioni dilentamente migliorano. “Rispetto a quando siamo arrivati ha fatto un salto, in tre giorni, importantissimo, ha subito 4 interventi. È uno scricciolino ma è forte e anche in questo momento mi sta facendo vedere la sua maturità”. A visitarla andrà oggi anche Luna, la sorellina: “Ce lo hanno consigliato i medici, sia per la piccola che per”. Aci sono poi la mamma della 21enne e la nonna materna, oltre alla madre di Luna.