Il sacco rosso va alla grande. Cem, un bilancio da 85 milioni

Sì al budget 2025, Cem incassa il placet dei 76 Comuni-soci, vento in poppa per il colosso dei rifiuti che registra ricavi in crescita a 85, 6in più in un anno. L’azienda dei Comuni fra Brianza, hinterland e Lodigiano si avvicina a un altro record, il tetto dei 700mila utenti serviti, un traguardo ormaiportata dopo l’ingresso nella famigliargata di altre due città, Paullo e Salerano (in tutto i residenti con loro sono saliti a 690mila). La conferma chebase della riuscita ci sia una visione di intenti condivisa, tradotta in programmi, arriva dall’approvazione all’unanimità del. Il rendiconto traduce il piano industriale e la parola d’ordine che ispira strategie e progetti è crescita. Al sì generale al documento di programmazione economico-finanziaria, la società è arrivata dopo l’en plein registrato dai 49 Comuni (su 76) di Ecuoall’Ecoforum di Legambiente che "ha consacrato ilcon i suoi 10 anni di vita a standard di raccolta del secco residuo di eccellenza", dice il consigliere Corrado Boccoli.